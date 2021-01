ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LafargeHolcim angesichts eines Medienberichts über einen bevorstehenden Kauf von Firestone Building Products auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Franken belassen. Für den Baustoffkonzern würde solch eine Transaktion einen ersten größeren Schritt zur Stärkung des Bereichs "Products & Solutions" bedeuten, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach nur begrenzten Fortschritten in den vergangenen Jahren genieße dies unter dem neuen Management strategische Priorität./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 08:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 08:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.