ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LafargeHolcim von 44 auf 47 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine attraktive Rendite auf den Barmittelfluss von zehn Prozent spreche weiterhin für ein Kaufvotum für die Aktie, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem biete die strategische Neuausrichtung des Baustoffekonzerns einige Chancen./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 20:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.