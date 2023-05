FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat nach detaillierten Zahlen zu den ersten neun Monaten von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. DZ-Bank-Analyst Axel Herlinghaus erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Umsatz, das unbereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie den Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr leicht und demzufolge auch den fairen Wert. Die Börse habe zuletzt die überzeugende Entwicklung des Unternehmens weitgehend ignoriert. Er führte das darauf zurück, dass am Kapitalmarkt derzeit die grundsätzliche Einschätzung zu Agrarwerten nach dem "Premium-Jahr 2022" überprüft wird. "Da wir das Agrar-Setup aber weiterhin klar intakt sehen, bleibt die Aktie für uns ein (Langfrist-)Kauf."/edh/zb;