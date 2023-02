FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von KWS Saat von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das operative Geschäft läuft noch runder als von uns erwartet, wobei speziell das Expansionstempo in Brasilien beeindruckt", schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv

sieht er auch die "Comeback-Ansätze" im Gemüse-Geschäft sowie sanfte Anzeichen einer regulatorischen Erleichterung in der EU - Stichwort: Grüne Gentechnik./ajx/tih;