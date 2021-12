HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat die Einstufung für KWS Saat auf "Halten" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Nahrungsmittelsektor stehe in den kommenden Quartalen vor großen Herausforderungen, schrieb Analyst Karsten Rahlf in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der nochmals länger dauernden Coronakrise gewönnen solide Bilanzen und hohe Liquidität als Wettbewerbsvorteil wieder an Bedeutung./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.12.2021 / 18:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.12.2021 / 18:32 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.