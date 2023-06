FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones von 135 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Bei dem Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller sei der Investment-Case weiterhin intakt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Er biete Anlegern unter anderem in einem schwierigen Konjunkturumfeld ein hohes Maß an Berechenbarkeit mit Blick auf das starke Auftragsbuch bis zum Ende des dritten Quartals 2024. Die Wachstumsdynamik beim Umsatz dürfte auch 2024 hoch bleiben, da auch dann immer noch Preiseffekte ihre Wirksamkeit entfalten sollten./la/ck;