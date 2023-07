FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 134 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen sei auf gutem Wege in Richtung der Profitabilitätsziele für 2025, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der gesunkenen Branchenbewertung./ag/edh;