HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Krones von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 114 auf 125 Euro angehoben. Das starke Zahlenwerk des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen sei als Bestätigung einer weiter starken Dynamik zu sehen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies der Experte auf die Verbesserungen der Lieferketten und den Aufstieg von Krones in den MDax zum 19. Juni. Mit Blick auf die Margen in diesem Jahr ist er nun optimistischer, seine Gewinnschätzungen hob er daher an./ajx/tih;