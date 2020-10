HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Krones vor den am 29. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51,70 auf 82,00 Euro angehoben. Die Kennziffern des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen dürften eine Wiederbelebung des Auftragseingangs signalisieren, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vom anstehenden Kapitalmarkttag erwartet sich der Experte weitere Kurstreiber. Das neue Anlagevotum begründete er mit positiven langfristigen Aussichten./edh/ck



