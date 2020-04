HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Krones von 84 auf 68 Euro gesenkt aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar könnten die Umsätze nach seiner Berechnung in diesem Jahr etwa um ein Fünftel einknicken, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diesen Rückgang könne der Maschinenbauer allerdings in den zwei Folgejahren durchaus wieder aufholen. Die langfristigen Wachstumstreiber blieben intakt./kro/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 07:53 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 08:13 / MEZ



