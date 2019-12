HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Krones von 82 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Verpackungs- und Abfüllanlagen mache weitere Fortschritte, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Freitag vorliegenden Studie. So scheine sich die Auftragslage deutlich verbessert zu haben. Zudem gebe es beim Sparziel des Managements noch Luft nach oben./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 07:45 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2019 / 08:13 / MEZ



