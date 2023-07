HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron anlässlich der Übernahme von Cellular Automotive Module Unit auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Mit dem Kauf steigere Kontron seine Expertise im Bereich "Internet der Dinge", schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der niedrige Kaufpreis spiegele die derzeit recht schwache Profitabilität der Einheit wider, was dem typischen Zielprofil für Übernahmen von Kontron entspreche./tih/edh;