NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron angesichts der Übernahme der Cellular Automotive Module Unit auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Dies sei der erste Deal im Bereich "Internet der Dinge", der nach dem Verkauf von Teilen des IT-Servicegeschäfts gestärkt werde, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick sei es ein typischer Zukauf eines margenschwachen Unternehmens, mit dem die eigene Präsenz auf bestimmten Märkten ausgebaut werde. Angesichts der Finanzkraft dürften weitere solche Deals folgen./tih/gl;