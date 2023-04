HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Der Nachrichtenfluss rund um den IT-Dienstleister dürfte positiv bleiben, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor den Zahlen für das erste Quartal. Die jüngst erhöhte Prognose für den Überschuss in diesem Jahr sei wohl nach wie vor als konservativ anzusehen. Kontron sei derzeit ein guter Wert fürs Depot./ajx/mis;