ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Kone von 80 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Andre Kukhnin reduzierte unter Verweis auf den Margenausblick des Aufzugherstellers seine Ergebnisschätzungen für 2022 und 2023. Dieser sei allerdings zu konservativ, heißt es in seiner am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei längerfristig weiterhin ein attraktives Investment./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 04:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





