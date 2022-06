NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kone nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Wesentlich sei unter anderem die Bestätigung des langfristigen Margenziels gewesen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Fokus des Aufzug- und Fahrtreppenbauers auf dynamische Preismaßnahmen sei zu erwähnen, da Kone so dem kurzfristigen Gegenwind auf der Kostenseite und dem Druck in der Lieferkette entgegentreten wolle./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2022 / 12:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST





