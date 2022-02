NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kone nach Gesprächen mit dem Unternehmenschef auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Rizk Maidi sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem konservativen Jahresziel des Aufzugherstellers für das operative Ergebnis (Ebit). Zudem sei das Unternehmen zuversichtlich, dass die Preise in China anders als im letzten Abschwung nicht einbrechen sollten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Finnen das Aufzugsgeschäft des japanischen Konzerns Toshiba übernehmen, ist indes laut Maidi angesichts überschaubarer Synergien weiter gesunken./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 10:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 10:30 / ET





