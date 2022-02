HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Koenig & Bauer nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Druckmaschinenhersteller habe im Rahmen seiner zuvor gesenkten Schätzungen abgeschnitten, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausschluss russischer Banken aus dem Finanzkommunikationssystem Swift infolge des Ukraine-Kriegs werde die Umsätze in der Region um drei bis vier Prozent sinken lassen, was er in den kommenden Wochen in sein Bewertungsmodell einarbeiten werde./gl/eas



