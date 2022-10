NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Für den Auftragseingang und das operative Ergebnis (Ebit) liege er etwas über den Marktschätzungen, während sich seine Umsatzprognose mit der des Marktes decke, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he;