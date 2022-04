NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor der Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterunternehmen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Ergebnisse für das erste Quartal kämen wahrscheinlich zu früh, um mehr Transparenz bezüglich der erwarteten Nachfrage zu liefern, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hinzu kämen immer noch aufgeblähte Orderbücher, hohe Lagerbestände, nachgebende Einkaufsmanagerindizes sowie Herausforderung mit Blick auf die Kostenentwicklung und die Preisgestaltung. Der Lkw- und Zugbremsen-Hersteller Knorr-Bremse dürfte seine Jahresziele bestätigen./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 21:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.