FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach einer Investorenkonferenz des Geldinstituts auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Tonfall des Managements sei recht optimistisch gewesen, was die Markttrends und das Margenpotenzial des Bremsenherstellers angeht, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ag;