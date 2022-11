HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an, bleibt aber aufgrund bestehender Unsicherheiten mit Blick auf den chinesischen Markt aber an der Seitenlinie./ag/mis;