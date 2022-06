HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 119 auf 63 Euro gesenkt. Dem ehemals patriarchalischen Unternehmen fehle seit dem Tod des langjährigen Vorstandschefs und Aufsichtsratsvorsitzenden Heinz Hermann Thiele eine neue Führungspersönlichkeit, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge habe in den vergangenen zwei Jahren viel Vertrauen verloren. Wenngleich die Geschäfte sich im zweiten Halbjahr erholen könnten, fehlten aktuell Kaufargumente für die Aktien./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.