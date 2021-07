NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Knorr-Bremse von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 105 Euro gesenkt. Der unerwartete Plan eines Zusammengehens mit Hella werfe Fragen in Hinblick auf die Strategie des Bremsenherstellers auf, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger könnten die dadurch steigende Zyklizität des Geschäfts hinterfragen. Es dürfte eine Zeit dauern, um das Vertrauen der Investoren wieder aufzubauen./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 03:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.