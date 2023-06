ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 74 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bemsenspezialist dürfte bei der Aktualisierung seiner Strategie am 18. Juli sein Selbsthilfepotenzial in messbare Ziele gießen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei aber noch nicht klar, inwieweit der Termin zu einem Kurstreiber werden könnte. Weier selbst hob indes seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) an./gl/tih;