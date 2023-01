ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Wiedereröffnung in China, ein rekordhoher Auftragsbestand, die Preis- und Kostentrends sowie der neue Vorstandschef seien die wesentlichen Treiber für die Aktie des Bremssystemherstellers, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/tih;