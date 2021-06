ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse angesichts jüngster Spekulationen um ein Interesse an einem Einstieg bei Hella auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Bremsenhersteller habe zuvor die Bereitschaft zu einem größeren Zukauf signalisiert, solch einen Deal stelle er zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber in Frage, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Knorr müsse zwar seine Kompetenzen im Digitalbereich stärken. Dabei sei es aber fraglich, ob dies der richtige Deal wäre./tih/gl



