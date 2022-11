FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach detaillierten Zahlen zum dritten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 5,60 Euro belassen. Bei dem Stahlhändler hätten Preisru?ckgänge deutliche Bremsspuren hinterlassen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die gestiegenen Konjunkturrisiken bleibt der Experte bei seiner zuru?ckhaltenden Haltung gegenu?ber den Aktien des Unternehmens./la/ck;