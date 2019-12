HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Klöckner & Co von 6,50 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Ausrichtung auf Nischenprodukte mit höheren Margen sowie die Digitalisierung böten dem Stahlhändler in den nächsten Jahren deutliches Wachstumspotential, dessen Realisierung aber auch Zeit benötige, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei eine weitere Anteilsaufstockung bis hin zu einer Komplettübernahme durch den Großaktionär Friedhelm Loh ebenso wenig ausgeschlossen wie eine Zusammenarbeit bis hin zu einer möglichen Fusion mit einem anderen Unternehmen, wie die Fusionsgespräche mit ThyssenKrupp zeigten./la/bek



