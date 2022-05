FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Klöckner & Co nach vollständigen Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 12 Euro belassen. Der Stahlhändler habe von einer hohen Preisdynamik profitiert und mit der Ergebnisprognose für das zweite Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnprognosen an und rechnet mit steigenden Konsensschätzungen./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 15:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2022 / 15:27 / MESZ





