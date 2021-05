FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Quartalszahlen von 9,80 auf 11,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Stahlhändler habe starke Kennziffern vorgelegt und dürfte für das Gesamtjahr 2021 das höchste operative Ergebnis (Ebitda) seit 2008 ausweisen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2021 und 2022 deutlich nach oben./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 10:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2021 / 11:50 / MESZ



