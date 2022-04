NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co (KlöCo) von 15,60 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Stahlhändler habe im Rahmen von Eckdaten für das erste Quartal mit Aussagen zum bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, was insbesondere für die europäischen Stahlunternehmen mit Handelsaktivitäten wie Salzgitter, SSAB und Thyssenkrupp positive Rückschlüsse zulasse, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Konsensschätzungen für KlöCo hätten nun deutlich Luft nach oben./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 11:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 19:01 / ET



