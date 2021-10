FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,10 Euro belassen. Laut Analyst Lars Vom-Cleff zahlt es sich aus, dass der Stahlhändler die Bedeutung der Preise strategisch höher hängt als das Volumen. Wie er in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal schrieb, rechnet er dank der weltweit geplanten Infrastruktur-Investitionen der Regierungen mit weiterem Rückenwind./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 06:28 / GMT



