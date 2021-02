NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen und positiven Aussagen zum ersten Quartal von 9,35 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Stahlhändler dürfte für das Schlussquartal 2020 ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) am oberen Ende der Unternehmenszielspanne veröffentlichen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Schätzungen überarbeitet. Die Konsensprognosen für 2021 dürften steigen./gl/ck



