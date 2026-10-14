KION GROUP 33.10 CHF 4.07% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Gabelstapler-Herstellers für 2026 habe ihn nicht überrascht, das unerwartet schwache operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) für das dritte Quartal aber schon, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 10:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 10:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.