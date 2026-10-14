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KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

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14.10.2026 11:50:47

KION GROUP Overweight

KION GROUP
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Gabelstapler-Herstellers für 2026 habe ihn nicht überrascht, das unerwartet schwache operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) für das dritte Quartal aber schon, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 10:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 10:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
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11:50 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 KION GROUP Buy UBS AG
07.10.26 KION GROUP Buy Warburg Research
05.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
05.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
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