NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Akash Gupta passte seine Schätzungen in einem am Mittwoch aktualisierten Ausblick auf den Quartalsbericht an den Marktkonsens an. Es wurden vorab keine Eckdaten veröffentlicht, was gegen Überraschungen spreche./ag/bek;