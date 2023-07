KION GROUP 30.24 CHF 0.90% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktie des Gabelstaplerherstellers Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Peter Rothenaicher hält eine weitere Anhebung des bereinigten operativen Ergebnisziels (Ebit) bei der Quartalszahlenvorlage am 27. Juli für wahrscheinlich. Verantwortlich dafür sei der sehr starke Margentrend der Gabelstapler- und Flurförderzeugsparte (ITS), der sich fortgesetzt haben sollte, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dagegen rechnet er im Projektgeschäft für Lieferkettenlösungen (SCS) mit einer anhaltenden Umsatz- und Profitabilitätsschwäche./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 14:13 / CEST





