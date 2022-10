HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 68 auf 35 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kurzfristige Sorgen böten Anlegern eine gute Möglichkeit, um bei dem Lagertechnik-Hersteller einzusteigen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Papiere preise mehr ein als nur kurzfristige Herausforderungen. Die langfristigen strukturellen Wachstumstrends im Bereich der Lagerwirtschaft sähen intakt aus./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 16:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



