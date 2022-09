HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Kion von 53 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die kürzlich veröffentlichte Gewinnwarnung des Gabelspaplerherstellers passte Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen an. Das Segment Supply Chain Solutions dürfte nicht nur das dritte Quartal belasten, sondern verhindere wegen der Langfristigkeit des Geschäfts auch die Rückkehr zu einem normalen Rentabilitätsniveau im kommenden Jahr. Die Aktie preise indes den kurzfristigen Gegenwind nach dem Kursrückgang bereits ein./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022 / 08:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2022 / 08:19 / MESZ





