MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Kion nach gestrichener Jahresprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Das erste Quartal sei wie zu erwarten schwach gewesen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Rücknahme der Jahresziele sei nach einem ähnlichen Schritt des Kontrahenten Jungheinrich nun keine Überraschung mehr. Der Experte senkte die Schätzungen für das laufende Jahr deutlich, verwies zugleich aber auf eine gegenwärtig erhöhte Unsicherheit./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 08:08 / CET

