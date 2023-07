NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering nach der Ankündigung von Änderungen im Top-Management auf "Outperform" mit einem Kursziel von 675 Euro belassen. Die überarbeitete Organisationsstruktur des Luxusgüterkonzerns und die Änderung der Führungsrollen sind laut Analyst Piral Dadhania ein begrüßenswerter Schritt. Die Reorganisation dürfte vom Markt gut aufgenommen werden, schrieb er in einer ersten Reaktion am Dienstag./ck/he;