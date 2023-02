NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Outperform" mit einem Kursziel von 625 Euro belassen. Die Einführung einer Beauty-Sparte durch den Luxusgüterkonzern dürfte sich mittelfristig positiv auswirken, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zunächst verschaffe sich der Konzern Zeit, seine internen Kapazitäten in der Kategorie im Zusammenspiel mit seinen kleineren Marken herauszubilden. Wenn dann der fünfjährige Lizenzvertrag von Gucci mit Coty ende, könne man mit der Zeit dem Beauty-Geschäft der Marke eine interne Alternative bieten./tav/ajx;