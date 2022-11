NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering nach Berichten über einen möglichen Weggang von Gucci-Kreativdirektor Alessandro Michele auf "Outperform" mit einem Kursziel von 689 Euro belassen. Analyst Luca Solca sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer sehr guten Nachricht für die Aktien des Luxusgüterkonzerns. "Gucci leidet an Markenmüdigkeit, da Michele seit sieben Jahren immer das Gleiche macht", resümierte der Experte./la/ajx;