ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Kering von 825 auf 670 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Sie favorisiere breiter aufgestellte Luxusgüterhersteller wie Kering mit branchenführenden Marken, schrieb Analystin Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am Markt setze man jedoch bereits auf deutlich niedrigere Gewinne je Aktie, und Risiken berge auch die Abschwächung der Marke Gucci./bek/gl;