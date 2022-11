NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Kering mit Blick auf Übernahmespekulationen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Bisher gebe es noch keine Bestätigung eines Berichts im "Wall Street Journal", dem zufolge sich der Luxusgüterkonzern in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Luxus-Modehauses Tom Ford befinde, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine solche Übernahme, deren Wert der Bericht auf mindestens drei Milliarden US-Dollar beziffere, wäre positiv für Kering, auch wenn sie auf den Konzern insgesamt keinen großen Einfluss hätte./gl/mis;