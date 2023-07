NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, wobei die Marke Gucci erneut schwach und das Geschäft mit Brillen besser abgeschnitten habe, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/lew;