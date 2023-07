NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering nach der Ankündigung von Änderungen im Top-Management auf "Neutral" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der Luxusgüterhersteller ziele darauf ab, die Führung seiner Sparten zu verstärken, die operative Expertise auf Konzernebene zu erhöhen und die Organisation zu stärken, zitiert Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die wichtigste Änderung finde bei Gucci statt, da Markenchef Marco Bizzarri das Unternehmen im September verlassen werde. Dies dürfte für die Stimmung hilfreich sein und die Aktie kurzfristig stützen./ck/he;