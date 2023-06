NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering vor Zahlen zum zweiten Quartal von 610 auf 600 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Umsatzschätzungen für die Jahre 2023 und 2024 und begründete dies mit schwächeren Wachstumsaussichten des Luxusgüterkonzerns./bek/nas;