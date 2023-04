NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering nach Quartalszahlen von 620 auf 610 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe weitgehend im Rahmen der bereits vorab gesunkenen Erwartungen abgeschnitten, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Noch habe das Unternehmen den Wendepunkt nicht erreicht, der Voraussetzung für weitere Kursgewinne der Aktie sei./gl/mis;