NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 620 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe einen sehr schwachen Jahresabschluss verzeichnet, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die einzige Sparte, die die Erwartungen übertroffen habe, sei Kering Eyewear gewesen./edh/ag;